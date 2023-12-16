نبذ جنود الاحتلال لنتنياهو يشعل مواقع التواصل

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تظاهرة ضخمة جدا شهدتها العاصمة صنعاء تحت عنوان، "مع غزة حتى النصر" تضامنا مع اهالي القطاع. الحشود الضخمة أكدت على مواصلة دعم الفلسطينيين بكل الوسائل والضغط حتى وقف العدوان الإسرائيلي. الموقف اليمني ليس جديدا حيث كان اليمن من أوائل الذين هبوا لمساندة أهالي غزة عسكريا وسياسيا.

من بين الحشود الضخمة التي حضرت لدعم أهالي غزة، وتأكيدا على القول والفعل في دعم الفلسطينيين، بيان للقوات المسلحة اليمنية حول استهداف سفينتين متجهتين إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر.

وفي سياق اخر خرج إعتراف بالضعف من قلب الكيان الإسرائيلي من الأكاديمي المتطرف موردخاي كيدار حول المقاومة الفلسطينية. كيدار في لقاء تلفزيوني وصّف ما تقوم به المقاومة في غزة، والمقارنة بينه وبين عقيدة جيش الاحتلال. كيدار كشف دوافع عدوان الاحتلال ودوافع المقاومة الفلسطينية. ولماذا برأيه ينتصر الفلسطينيون. وبالرغم من أنه من المتطرفين والداعين لإبادة الفلسطينيين، إلا أن اعتراف كيدار يعتبر قبولا بواقع الاحتلال الضعيف على الأرض

الى ذلك فبنيامين نتنياهو منبوذ من قبل جيشه.. واقع بدأ يلمسه رئيس وزراء الاحتلال بعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة. جنود في جيش الاحتلال قالوا إنهم غير مسرورين بالزيارات التي يقوم بها نتنياهو لتفقدهم. الجنود وصفوا تحركات نتنياهو بالبغيضة، مؤكدين أن وجوده فيما بينهم أمر بغيض ولا يعطيهم إحساسا جيدا. هذا الواقع يعكس حجم الأزمة التي يعيشها جيش وحكومة الاحتلال في ظل الفشل في تحقيق أي إنجاز في غزة

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