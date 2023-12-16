إغلاقات يفرضها الإحتلال على مناطق الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى

العالم – خاص بالعالم

اغلاقات كبيرة يفرضها الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، تسببت بإلحاق خسائر كبيرة في القطاعين الصناعي والتجاري، اذ أن جزءا كبيرا من المصانع والمنشآت أغلقت أبوابها لعدم القدرة على الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي تخيم على الضفة الغربية.



القطاعات الخاصة باشكالها المختلفة هي الأخرى تضررت بشكل كبير بسبب ازدياد التكاليف وعدم مقدرتها على دفع تكاليف الإنتاج إضافة لسوء أحوال الطرق التي أثقلت من كاهل التجار ما دفعهم لاتخاذ قرارات صعبة في محاولة لتقليل الأضرار الناجمة من القيود التي يفرضها الاحتلال.



وزارة الاقتصاد في الضفة الغربية أشارت إلى أن ٩٤ بالمئة من المنشآت تراجعت مبيعاتها إلى ٥٤ بالمئة وأن ٢٩ بالمئة من المنشآت الاقتصادية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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