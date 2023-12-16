حزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية،ويوقع قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة

العالم - فلسطين

وفي أول هجوم لها، قصفت بصاروخ تحصن لجنود للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشة مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

وقالت المقاومة في بيان": استهدفنا للمرة الثانية قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشة وحققنا إصابات مؤكدة. كما نعى الحزب صباح السبت شهيداً جديداً من مقاتليه هو رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد شهدائه إلى 104 منذ بداية المعارك، بالإضافة إلى شهيد للجيش اللبناني، وآخر لحركة أمل وثالث للحزب السوري القومي الإجتماعي، وشهيدين لسرايا المقاومة".

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم السبت 16-12-2023 دشمة تحصّن بها جنود للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح.

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 16-12-2023 م

2 جمادى الآخرة 1445 هـ

كما استهدفت حركة "حزب الله" بطائرتين انقضاضيتين موقعا عسكريا في مرغليوت، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى واشتباه بدخول طائرة مسيّرة أجواء الشمال".

وتشير المعلومات إلى سقوط 4 إصابات في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت 16-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 16-12-2023 م

2 جمادى الآخرة 1445 هـ

كذلك شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 هجومًا جويًا بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده.

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 16-12-2023 م

2 جمادى الآخرة 1445 هـ

وكذلك استهدفت حركة المقاومة "حزب الله"، قوة مؤلّلة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.‏

وقالت الحركة في البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 قوّة مؤلّلة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلّة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 16-12-2023 م

2 جمادى الآخرة 1445 هـ

وفي وقت لاحق، أكدت "المقاومة الإسلامية" في بيان ان عند الثانية من بعد ظهر اليوم، "رصد مجاهدو المقاومة الاسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة و إصابتهما إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية حزب الله :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت 16-12-2023 رصد ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 16-12-2023 م ‌‎

‏2 جمادى الآخرة 1445 هـ