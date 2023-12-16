وزير الداخلية: الجماعات الإرهابية يدعمها الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وتابع لدى وصوله إلى مطار كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اليوم السبت في مقابلة مع مراسل إرنا: إن الزیارة إلى المحافظة تأتي في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع في راسك.

وصرح قائلا: بعد تواجدنا في زاهدان، حضرنا الآن في جابهار لتقصي أبعاد الهجوم الإرهابي على مقر شرطة مدينة راسك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.

وقال إن هؤلاء الأشخاص هم مجموعات يدعمها الكيان الصهيوني وأضاف: نتوقع من الدولة المجاورة لنا ( باکستان) أن تكون أكثر حذراً بشأن مراقبة الحدود لأنه أصبح من الواضح أن الجماعات الإرهابية جاءت من الجانب الآخر من الحدود.

وتابع قائلا: نتوقع من الحكومة الباكستانية أن تراقب الحدود بشكل صارم وتسيطر على النقاط التي تأتي منها الجماعات الإرهابية إلى هذا الجانب من الحدود حتى لا نشهد مثل هذه التصرفات والعبور العدواني للحدود بعد الآن.

وهاجمت مجموعة إرهابية مقر شرطة مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان منتصف ليلة الخميس الجمعة مما ادى الى استشهاد 11 من كوادر الامن الداخلي واصابة عدد آخر.

ومن بين شهداء هذا الحادث الإرهابي ، الشهيد "إحسان بابائي" الحاصل على مركز الوصافة في بطولة مصارعة الكوراش في العام 2021 .

يذكر ان عددا من الارهابيين قد قتلوا ايضا خلال الهجوم وتم القاء القبض على عنصر منهم.