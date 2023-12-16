أغنية حول فراق الأب لإبن الصحفي الفلسطيني الشهيد سامر أبو دقة +فيديو

العالم - فلسطين

وعبّر الطفل زين الذي يقيم مع باقي أفراد اسرته في بلجيكا في أغنيته عن مدى اشتياقه لوالده الذي كان يزاول عمله كمصور لقناة الجزيرة في قطاع غزة.

وردد زين في اغنيته التي غناها قبل سنتين يعكس فيها كم هو مشتاق لأبيه "يابا شقد مشتاق.. عذبني الفراق"، غير مدرك ما ستخفيه له الأيام وان سيبقى شوقه لأبيه جمرة بين ضلوعه.

واشتهر زين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه أغنية "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" التي لاقت رواجا واسعا في الفترة الماضية.





وفي مقابلة مع الجزيرة، قال شقيقه الأكبر يزن، إن نبأ استشهاد والده كان صعبا جدا على الأسرة التي تواجه وقتا عصيبا منذ سماعها الخبر، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص، ولفت إلى أن آخر اتصال أجراه والده معه كان قبل استشهاده بيوم، وطلب منه الاعتناء بإخوته كما اعتاد أن يفعل كل يوم منذ تركهم.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، مواليد عام 1978، من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004؛ حيث عمل فيها مصورا وفني مونتاج.

واستشهد أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن بقي نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط المدرسة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.