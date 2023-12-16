هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الفراولة..

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة بشكل يومي؟
تقليل الالتهابات:
-تساعد في منع أمراض القلب والسكري لغناها بمضادات الأكسدة وفيتامين C
وقاية من أمراض القلب:
-تحمي القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي
ومستويات الكوليسترول كما تقلل نسبة الدهون في الدم
تعزيز صحة الدماغ:
تحافظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر
وتعزز صحة الدماغ لاحتوائها على مادة البوليفينول
تحسين عملية الهضم:
تمنع الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف وتغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء
التحكم في نسبة السكر بالدم:
تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتحسن مقاومة الأنسولين
وفاكهة الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس وانما حساسيةتها ممكنة ولكنها غير شائعة.
وتشمل أعراضها:
-الصداع
-الطفح الجلدي
-اضطراب المعدة
-الربو