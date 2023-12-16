هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الفراولة..

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة بشكل يومي؟



تقليل الالتهابات:

-تساعد في منع أمراض القلب والسكري لغناها بمضادات الأكسدة وفيتامين C



وقاية من أمراض القلب:

-تحمي القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي

ومستويات الكوليسترول كما تقلل نسبة الدهون في الدم



تعزيز صحة الدماغ:

تحافظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر

وتعزز صحة الدماغ لاحتوائها على مادة البوليفينول

تحسين عملية الهضم:

تمنع الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف وتغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء



التحكم في نسبة السكر بالدم:

تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتحسن مقاومة الأنسولين



وفاكهة الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس وانما حساسيةتها ممكنة ولكنها غير شائعة.



وتشمل أعراضها:

-الصداع

-الطفح الجلدي

-اضطراب المعدة

-الربو