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هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الفراولة..

هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الفراولة..
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

فاكهة الفراولة بشكله الجميل ومذاقها الرائع تحتوي على فوائد صحية متعددة منها تقليل الالتهابات وكذلك التحكم في نسبة السكر بالدم.

العالم - منوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة بشكل يومي؟

تقليل الالتهابات:
-تساعد في منع أمراض القلب والسكري لغناها بمضادات الأكسدة وفيتامين C

وقاية من أمراض القلب:

-تحمي القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي
ومستويات الكوليسترول كما تقلل نسبة الدهون في الدم

تعزيز صحة الدماغ:

تحافظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر
وتعزز صحة الدماغ لاحتوائها على مادة البوليفينول

تحسين عملية الهضم:

تمنع الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف وتغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء

التحكم في نسبة السكر بالدم:

تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتحسن مقاومة الأنسولين

وفاكهة الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس وانما حساسيةتها ممكنة ولكنها غير شائعة.

وتشمل أعراضها:
-الصداع
-الطفح الجلدي
-اضطراب المعدة
-الربو

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