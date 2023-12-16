رسالة أردوغان تشعل مواقع التواصل!.. فماذا كان فحواها؟

العالم - تركيا

حيث تسببت تهنئته في موجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين رأوا إلى أن ذلك يعكس رسالة سلبية عن موقفه من القضية الفلسطينية بالتزامن مع الإبادة الصهيونية الغاشمة في غزة.

ورأى كثيرون أن أردوغان كان يسعه السكوت وأنه لم يكن هناك داع لهذه التهنئة التي استفزت الكثيرين في ظل هذا الوضع الحساس.

وعلق عبدالله ساخراً:

"ماشاء الله إبداع يا خليفة المسلمين…. وهل من الدين أن تهنئ اليهود بأعيادهم…. آسفين على كل تأييدنا لك وتصديقك طوال كل هذه السنين".

ماشاء الله ابداع ياخليفه المسلمين…. وهل من الدين ان تهنئ اليهود بااعيادهم…. اسفين على كل تائييدنا لك وتصديقك طوال كل هذه السنين

— عبدالله (@jll349670363421) December 13, 2023

ونشر آخرون ماركة المياه التركية سارما التي تمد تركيا الاحتلال الإسرائيلي بها دون أدنى اعتبار لحملات المقاطعة.

وعلق وائل بكري بأن ما جرى من الطبيعي بما يفعله خلال السنوات الماضية فليست المرة الأولى التي يهنئ فيها اليهود بهذا العيد وتابع: "الطبيعى بتاعه المغفل فقط يستغرب".

— Wael bakri (@waelbakri79) December 13, 2023

و"حانوكا" هو عيد يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام بين الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر والأيام الأولى من شهر كانون الأول ويمتنع اليهود عن الحداد فيه والتعبير عن الحزن ويمارسون طقوسا مختلفة.