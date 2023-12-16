خطة وزير الدفاع الألماني لتحديات عسكرية جديدة في أوروبا!

العالم - اوروبا

وقال بيستوريوس في مقابلة مع "فيلت": "أنا أفكر في جميع الخيارات، في وقت من الأوقات، كانت هناك ظروف تسمح بتعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن ذلك كان خطأ".

وفي وقت سابق، أكد بيستوريوس، أنه يجب على أوروبا الإستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، لأن قارة أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولدينا 5-8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة العسكرية والمجتمع ولتعزيز إمكاناتها الدفاعية.