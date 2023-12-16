السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خطة وزير الدفاع الألماني لتحديات عسكرية جديدة في أوروبا!

خطة وزير الدفاع الألماني لتحديات عسكرية جديدة في أوروبا!
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على ضرورة استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا، معتبرا أن أوروبا ستصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد.

العالم - اوروبا

وقال بيستوريوس في مقابلة مع "فيلت": "أنا أفكر في جميع الخيارات، في وقت من الأوقات، كانت هناك ظروف تسمح بتعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن ذلك كان خطأ".

وفي وقت سابق، أكد بيستوريوس، أنه يجب على أوروبا الإستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، لأن قارة أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولدينا 5-8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة العسكرية والمجتمع ولتعزيز إمكاناتها الدفاعية.

روابط ذات صلة

ألمانيا سترسل قوة عسكرية إلى لبنان!

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو ايران للمساعدة بخفض التوترات في المنطقة

ألمانيا ترفض وقف إطلاق نار فوري في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف