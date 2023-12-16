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المقاومة العراقية تستهدف قواعد أمريكية في سوريا

المقاومة العراقية تستهدف قواعد أمريكية في سوريا
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم السبت، عن استهداف قواعد اميركية بطائرات مسيرة في الحسكة وفي ريف دير الزور بالأراضي السورية.

العالم - العراق

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها:"أنها إستهدفت القوات الأمريكية في قاعدتي المالكية، وحقل كونيكو، شمال شرق سوريا، وأيضا استهداف القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بطائرات مسيرة وحققوا إصابات مباشرة".



كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق، تنفيذ 11 عملية ضد قواعد أمريكية في يوم واحد في العراق وسوريا، عبر استخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية،"البنتاغون"، أن وتيرة الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بنسبة 45 في المائة.

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