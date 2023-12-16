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بمسيرة انقضاضية.. هكذا استهدف حزب الله تموضع جنود الاحتلال +فيديو

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان تموضعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بطائرة مسيرة انقضاضية.

العالم - لبنان

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن هجوم جوي بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم.

وجاء في البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 هجومًا جويًا بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده.

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 16-12-2023 م

2 جمادى الآخرة 1445 هـ

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