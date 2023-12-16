بمسيرة انقضاضية.. هكذا استهدف حزب الله تموضع جنود الاحتلال +فيديو

العالم - لبنان
وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن هجوم جوي بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم.
وجاء في البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 هجومًا جويًا بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 16-12-2023 م
2 جمادى الآخرة 1445 هـ