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كاميرا العالم ترصد الكارثة التي خلفها الإحتلال في مستشفى كمال عدوان

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، اليوم السبت، عن "كارثة إنسانية" ارتكبتها قوات الاحتلال في أحد أهم مستشفيات مناطق شمالي القطاع.

العالمخاص بالعالم

هذا هو مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث تراجعت اليات الاحتلال مما سمح لنا وللاهالي بالحضور كثيرا سريعا لمعرفه الاضرار الكبيرة والجسيمة التي نتجت بسبب سلوك قوات الاحتلال التدميرية.

وذكر شهود عيان أنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية دمرت أجزاء واسعة من مستشفى كمال عدوان قبل أن تنسحب منه. وقال الشهود إنّ الآليات الإسرائيلية "نفذت عمليات تجريف واسعة في حديقة المستشفى وموقف السيارات فيها". كما استهدفت الدبابات بقذائفها مباني المستشفى بشكل مباشر، وفق الشهود.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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