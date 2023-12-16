كاميرا العالم ترصد الكارثة التي خلفها الإحتلال في مستشفى كمال عدوان

العالم – خاص بالعالم

هذا هو مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث تراجعت اليات الاحتلال مما سمح لنا وللاهالي بالحضور كثيرا سريعا لمعرفه الاضرار الكبيرة والجسيمة التي نتجت بسبب سلوك قوات الاحتلال التدميرية.

وذكر شهود عيان أنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية دمرت أجزاء واسعة من مستشفى كمال عدوان قبل أن تنسحب منه. وقال الشهود إنّ الآليات الإسرائيلية "نفذت عمليات تجريف واسعة في حديقة المستشفى وموقف السيارات فيها". كما استهدفت الدبابات بقذائفها مباني المستشفى بشكل مباشر، وفق الشهود.

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