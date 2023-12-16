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أسامة حمدان: جيش الاحتلال ينتقل في غزة من فشل إلى فشل

أسامة حمدان: جيش الاحتلال ينتقل في غزة من فشل إلى فشل
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه خلال 71 يوما منتقلا فيها من فشل إلى فشل".

العالم - فلسطين

وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن "لا ثقة" لدى حركة حماس في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي اعتبر أنها "شريكة الاحتلال الاسرائيلي في المجازر".

كذلك، أكد أنّ 45% من الشهداء بجنوب غزة "هم من النازحين ما يكذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة".

كما تطرق حمدان لعدوان الاحتلال على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزّة، وقال إن "يمثل مجزرة جديدة".

وأكد حمدان، أن استهداف الاحتلال لأطقم الصحافيين بشكل مباشر، هو "إرهاب صهيوني لن يفلح في حجب حقيقة الإجرام والمجازر".

كذلك، شدد حمدان على أن "الجيش النازي الذي أعلن حربه لتحرير الأسرى هو الذي يقتل أسراه"، وعلى أنّ "انتهاكاته المتواصلة لن تمنحه شرعية على أرضنا".

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