شاهد..فيديو مقاتلي القسام وهم 'حفاة' يثير تفاعلا.. ما السبب؟

العالم- فلسطين

وكان لافتاً مشهد عناصر كتائب القسام وهم حفاة الأرجل خلال تسللهم باتجاه خيمة كان يتجمع بها جنود الاحتلال، الأمر الذي أثار تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي المصري أحمد منصور إن "عملية جحر الديك التي وقعت بين مقاتلين حفاة الأقدام بأسلحة خفيفة يدافعون عن أرضهم وجنود مدججين بأحدث الأسلحة لأحد أقوى الجيوش شكّلت ضربة للاحتلال في القلب".

وقالت الناشطة أروى المغربي عبر منصة إكس: "حافي القدمين لا درع واقِ ولا شيء سوى عزيمة وإصرار وثبات.....".





وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إن وجود مقاتلي القسام حفاة هو لهدف ميداني حيث أن ارتداء أحذية قد يسبب تنغرز الأقدام في الطين نتيجة ظرف الطقس الممطر في غزة ورخاوة التربة.