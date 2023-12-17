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الحرب على غزة وسقوط القناع عن الوحش الغربي

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

ما هي خلاصة الموقف الأميركي من خلال مهمة سوليفان حول غزة بعد ما لخصها بعمليات عسكرية انتقائية مع خفض شمولية القصف؟

العالممع الحدث

هل أسقطت حرب الاحتلال على غزة القناع عن الوحش الغربي وبشكل خاص الأميركي؟

ماذا يعني موقف البيت الأبيض أنه متفق مع تل أبيب بشأن استمرار الحرب عدة أشهر بعكس ما أعلنه سابقا؟

كيف تقرأ بالمقابل دعوة الغاردين البريطانية لبايدن بإنقاذ الكيان من نتنياهو البعيد جدا عن ربح الحرب بحسب الإعلام الإسرائيلي؟

هل باتت الخسائر في صفوف الفلسطينيين المدنيين القضية المركزية المحاصرة للجانبين الأميركي والإسرائيلي معا؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت المستشار في العلاقات الدولية د.قاسم حدرج ومن عمان الكاتب السياسي الأردني ضرار البستنجي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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