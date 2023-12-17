رد فعل انصار الله اليمنية على وفاة امير الكويت

العالم- اليمن

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً) أميراً جديداً للبلاد، بعد وفاة شقيقه الأمير نواف، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الكويتي.

وبعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء المشير الركن مهدي المشاط، برقية عزاء ومواساة في وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد مسيرة حافلة بالعطاء".

وعبر الرئيس المشاط عن "خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الأليم".

سائلا المولى العلي القدير أن يديم على دولة الكويت الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

يشار إلى أن دولة الكويت سبق وأن احتضنت عدة جولات من المفاوضات بين صنعاء وتحالف العدوان والفصائل الموالية له، وهي لم تشارك العدوان على اليمن في 2015م.