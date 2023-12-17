رسالة سعودية 'غير عادية' لتل أبيب بخصوص غزة!

العالم - السعودية

وذكر موقع i24News، أنه بينما تتواصل المعارك في قطاع غزة، فإن الأنظار تتجه نحو "اليوم التالي" بعد الحرب، وعلى ضوء ذلك بعثت السعودية رسالة "غير عادية وواضحة" مفادها أن المملكة تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم هناك.

وأشار الموقع إلى أن الرياض "تعتقد بأنها (السلطة) قادرة على ذلك".. ومن خلال هذه الرسالة، الرياض تشير إلى إسرائيل بأنهم يراقبون عن كثب كل ما يحدث ويتوقعون منها أن تتحرك.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرّح الجمعة بصورة علنية، وبشكل لم نشهده من قبل منذ بداية الحرب في غزة، ونقل بصوت حازم موقف المملكة بشأن السيطرة المستقبلية على القطاع. وقال خلال مؤتمر صحفي "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، الجميع يعرف قدرتها وقوتها على إدارة الضفة وقامت بعمل رائع رغم التحديات"، بحسب الموقع الإسرائيلي.

يذكر أنه ارتكب الإحتلال خلال 71 يوما نحو 1700 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، لم تحقق أهدافها في هذه الحرب لحد الأن بما فيها إطلاق اسرى إسرائيليين.