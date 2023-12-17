حماس منشغلة بـ'قلي البيض' أم بـ'شواء الميركافا'؟!

العالم - فلسطين

,تداول ناشطون فلسطينيون صورا لهذه المنشورات التي يدعو الجيش فيها السكان لتقديم معلومات عن يحيى السنوار رئيس "حماس" بغزة، وشقيقه محمد السنوار أبرز القادة العسكريين لكتائب "القسام" الجناح المسلح للحركة.

إضافة إلى "محمد الضيف القائد العام للقسام، والقائد العسكري رافع سلامة".

وجاء في المنشورات التي حملت اسم الجيش الإسرائيلي وشعاره: "يا أهل غزة، لقد فقدت حماس قوتها. لم يتمكنوا من قلي بيضة. نهاية حماس قريبة".

وأضافت: "من أجل مستقبلكم، قدم المعلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب للقطاع".

وتابعت: "من يقدم معلومات سيحصل على مكافأة مالية بقيمة: يحيى السنوار 400 ألف دولار، محمد السنوار 300 ألف دولار، رافع سلامة 200 ألف دولار، محمد الضيف 100 ألف دولار".

لكنه بالمقابل علق قيادي بارز بحركة حماس، عزت الرشق، في تصريح مقتضب عبر "تلغرام" قال فيه إن مجاهدي القسام منشغلون "بشواء الميركفاه"!

وتعلن كتائب عز الدين القسام بشكل يومي عن استهداف وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة من بينها دبابة "الميركفاه" و تنشر فيديوهات مختلفة من عمليات الإستهداف.

كما تقوم المقاومة الفلسطينية (والتي يزعم الإحتلال أنها عاجزة عن قلي بيضة) لا تزال وبعد مرور 70 يوماً على الحرب بقصف تل أبيب والمدن الإسرائيلية.