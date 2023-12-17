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بالفيديو.. الكادر الطبي في بريطانيا ينظم اعتصاما تضامنيا مع غزة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

نظم الكادر الطبي في المملكة المتحدة اعتصاما تضامنيا أمام مقر رئاسة الوزراء، احتجاجا على الصمت البريطاني إزاء المجازر وتدمير النظام الطبي في قطاع غزة.وانطلق الاعتصام بمسيرة صامتة من جسر ويستمنستر، امتدت إلى داوننغ ستريت، حيث ألقيت كلمات تدين الاستمرار في الهجمات التي أسفرت عن فقدان حياة الأبرياء وتدمير البنية الطبية.

العالم - مراسلون

على وقع ما تعيشه غزة من مجازر جراء العدوان الاسرائيلي المستمر وتغير غير مقبول في المواقف الحكومية البريطانية حيال الازمة تتعالى الاصوات يوما بعد يوم لوضع حدا للانتهاكات حيث شهد القطاع الطبي في لندن مسيرة حاشدة احتجاجا على وضع الخدمات الصحية الكارثي في قطاع غزة.

وقال رئيس حملة التضامن مع فلسطين ، بين جمال، ان "نحن هنا أيضًا خارج داوننغ ستريت مقر رئاسة الوزراء ، نطالب بوقف إطلاق النار، ننادي بوقف الهجمات العشوائية ل"إسرائيل" وندعو حكومتنا في المملكة المتحدة لوقف تواطؤها مع نظام القمع الإسرائيلي. يجب علينا الاستمرار في ممارسة الضغط على قادتنا، فقد قمنا بالمسيرات وأصبحت "إسرائيل" الآن معزولة على المستوى العالمي".

ونظم قطاع الصحة مسيرة صامتة من انطلقت من جسر ويستمنستر، امتدت إلى داوننغ ستريت،وصولا الى مقر رئاسة الوزراء حيث ألقى عدد من الاطباء والشخصيات المهمة كلمات سلطت الضوء على الخسائر البشرية الفادحة والدور البارز للكادر الطبي هناك وكان من ابرز المتحدثين الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الذي كان شاهد على مجازر.

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