بالفيديو.. الكادر الطبي في بريطانيا ينظم اعتصاما تضامنيا مع غزة

العالم - مراسلون

على وقع ما تعيشه غزة من مجازر جراء العدوان الاسرائيلي المستمر وتغير غير مقبول في المواقف الحكومية البريطانية حيال الازمة تتعالى الاصوات يوما بعد يوم لوضع حدا للانتهاكات حيث شهد القطاع الطبي في لندن مسيرة حاشدة احتجاجا على وضع الخدمات الصحية الكارثي في قطاع غزة.

وقال رئيس حملة التضامن مع فلسطين ، بين جمال، ان "نحن هنا أيضًا خارج داوننغ ستريت مقر رئاسة الوزراء ، نطالب بوقف إطلاق النار، ننادي بوقف الهجمات العشوائية ل"إسرائيل" وندعو حكومتنا في المملكة المتحدة لوقف تواطؤها مع نظام القمع الإسرائيلي. يجب علينا الاستمرار في ممارسة الضغط على قادتنا، فقد قمنا بالمسيرات وأصبحت "إسرائيل" الآن معزولة على المستوى العالمي".

ونظم قطاع الصحة مسيرة صامتة من انطلقت من جسر ويستمنستر، امتدت إلى داوننغ ستريت،وصولا الى مقر رئاسة الوزراء حيث ألقى عدد من الاطباء والشخصيات المهمة كلمات سلطت الضوء على الخسائر البشرية الفادحة والدور البارز للكادر الطبي هناك وكان من ابرز المتحدثين الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الذي كان شاهد على مجازر.

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