مسؤول إيراني رفيع يحذر أمريكا من دخول الحرب مع اليمن!

العالم - اليمن

وقال محسن رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة: إن اليمنيين لا يمانعون في الحرب مع أمريكا.

وصرح: سيكون من الحماقة أن ترد أمريكا على هجمات اليمن (على السفن الإسرائيلية في بحر الأحمر ردا على مجازر غزة) .

وجاء تصريحات محسن رضايي في وقت صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لحركة أنصار الله في اليمن التي تسيطر على العاصمة اليمنية وأجزاء من البلاد، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر والتي جاءت للإنتقام من المجازر الصهيونية في غزة.