رسالة صادمة لمحلل صهيوني حول السنوار صدم بها الجمهور الاسرئيلي!

العالم- فلسطين

ووصف خوجي الانتصارات التي حققها السنوار بأنها تفوقت حتى على إنجازات أنور السادات، محرر أرض سيناء.

وأشار المحلل إلى أن السنوار يعيش شعور النصر رغم تعرض حياته للخطر، مؤكدا أنه نجح في إنقاذ القضية الفلسطينية من الهاوية التي غرقت فيها خلال العقد الماضي.

وأكد خوجي أن "طوفان الأقصى" الذي شهدناه مؤخرا كان تحولا تاريخيا في القضية الفلسطينية، حيث بدأت دول عدة تتحدث عن حل القضية الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات سلام.

وفيما يتعلق بالجانب العسكري، أشار خوجي إلى فشل الكيان الإسرائيلي في مواجهة حماس وتحقيق انتصارات عسكرية، معتبرا أن ذلك يعد انتصارا كبيرا للسنوار وحركة حماس.

وختم المحلل مقاله بالتأكيد على أن الانتصارات التي حققها السنوار لا تقتصر على شخصه فقط، بل هي نتاج جهود جماعية وتضحيات كبيرة من قبل حركة حماس.

ويأتي المقال في ظل هستيريا الحشد "الوطني" في الكيان الإسرائيلي "المُبشّر بالانتصار"، ويعتبر خطوة جريئة وهو أغرب لأنه يأتي من محلّل معروف في إذاعة الجيش، لكنه يقول الحقيقة أو أكثرها دون مواربة للكشف عن الحقائق والإشادة بدور السنوار في تحقيق انتصارات فلسطينية مهمة.

"طوفان الأقصى" لا تحتاج شهادة من هذا أو سواه، فقد كانت كذلك دون أدنى شك، وأيا تكن التداعيات القريبة، فقد رسم طريق التحرير، والذي سيأتي (بإذن الله) في زمن لم يعد بعيدا. تبقى كلمة تتعلّق باختصار الأمر في شخص السنوار، والحقيقة أن ذلك ليس صحيحا، فما جرى كان جهدا جماعيا تراكم بمرور الزمن، وهو سيتواصل، حتى لو ارتقى السنوار شهيدا، وأيّ أحد آخر من إخوانه. ألم يرثوا الراية عن قادة عِظام ارتقوا قبلهم؟

رابط الخبر الاصلي بالعبرية:

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-1059828