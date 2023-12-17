بالفيديو.. تظاهرات حاشدة في تل ابيب للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

العالم - مراسلون

في ظل تواصل الفشل العسكري والسياسي الذي تعاني منه حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو وانعدام الثقة به وفق استطلاعات الرأي بالشارع الاسرائيلي خرج عشرات الالاف من الاسرائيلين بمناطق مختلفة في خطوة تدل على أتساع رقعة الاحتجاجات يرأسهم ذوي الاسرى من جنودا ومحتجزين بقطاع غزة. تل ابيب الكبرى كما يطلقون عليها شهدت أكبر خروج للمتظاهرين مغلقين الشوارع والطرقات ومحاور رئيسية محاصرين مقري قيادة الجيش ووزارة الحرب.

ووسط فشل نتنياهو بحربة خرج مسرعا لوصف ما حدث من قتل ثلاثة من أسراه على أيدي قواتة الغازية بأنه حدث مسأوي محاولا امتصاص حالة الغضب المتصاعدة ضده بالشارع الاسرائيلي معلن أنه طالب بتسريع مناقشات نحو مسار لإستعادة الاسرى والمحتجزين لهدن مؤقتة وصفقات تبادل للاسرى وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية

اتساع رقعة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي وتخوفات أمنية من تحول هذة التظاهرات الى أكثر عنفا ضد حكومة الحرب ومؤسستها الأمنية.

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