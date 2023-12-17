شاهد..لحظة وصول جثمان أمير الكويت الراحل إلى مسجد بلال بن رباح

العالم- الكويت

وصل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى مسجد بلال بن رباح اليوم.

وأوضح الديوان الأميري أن مراسم دفن جثمان أمير الكويت مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.

وتوافد المعزين على جامع بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل.

فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.

وبعث الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي رسالة عزاء قدم فيها التعازي إلى الكويت حكومة وشعبا بوفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلاً الله عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.

كما قدم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في رسالة تعازية للكويت شعباً وحكومة بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت. وسأل الباري تعالى أن يمن علی الکویت حکومة وشعبا بالتوفيق والعزة والأمن وعلى الفقيد بالرحمة والغفران.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

إلى ذلك عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.