أميركا مضطرة للبحث عن مقاربة جديدة لدور كيان الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أن خلاصة المشهد الأميركي اليوم هو أنه لا شيء قد تغير، وقال: إن المعركة في غزة هي معركة الأميركي وهو يقودها ويديرها، وإن خياره الاستراتيجي هو حماية الكيان الصهيوني وحماية مصالحة في المنطقة التي تتاتى للأسف الشديد عبر القتل والدمار والتخلص من عدوة المبين في المنطقة وهو محور المقاومة وكل ما يمكن ان يقاوم.

وأضاف: لكن هذه التبدلات وإن كانت تكتيكية، تأتي في جانب بسبب تبدل الرأي العام العالمي تجاه الدموية والمجازر والقتل الغير المسبوق في تاريخ الإنسانية، ثم أن هناك انتخابات قادمة.

وشدد على أن صورة الولايات المتحدة بسبب الكذب في الإخلاق وحقوق الإنسان وما شابه التي تدافع عنها الولايات المتحدة كلها اليوم باتت على المحك، بل داسته مجنزرات وسلوكيات الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن: هناك نقطة جوهرية سبقت طوفان الاقصى وهي رغبة واشنطن في حماية الكيان الصهيوني من نفسه، بمعنى أن الحكومات الصهيونية المتطرفة كان الأميركي يرى بأنها تشكل خطرا حقيقيا على بنية الكيان الصهيوني.

وخلص إلى القول: الأخطر اليوم هو أن الأميركي مضطر اليوم للبحث عن مقاربة جديدة لدور الكيان الصهيوني، الكيان الذي زرع لحماية المصالح الأميركية تبين أنه بحاجة إلى من يحميه.

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