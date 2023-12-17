تشييع حاشد لرفات شهداء مجهولين في طهران وسائر انحاء البلاد

العالم - ايران

وجرت مراسم التشييع لـ 110 شهداء مجهولين في طهران تحت عنوان "وداع التوليب" وسط حضور جماهيري حاشد، وبالتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام.

كما جرت صباح اليوم الاحد ایضا مراسم تشييع مهيبة لرفات 170 شهيداً مجهولا آخر من شهداء الدفاع المقدس (1980-1988) في 30 محافظة في البلاد.

وانطلقت هذه المراسم في طهران من أمام الباب الرئيسي لجامعة طهران، وغالبية المشاركين كانوا من الشباب واليافعين، وكان الحضور النسوي لافتا كما شارك البعض في اطار عائلات مع اطفالهم الصغار.

والى جانب علم الجمهورية الاسلامية واعلام العزاء الفاطمية ، حمل المشاركون في المراسم اعلام حزب الله وفلسطين واطلقوا شعارات التاييد والدعم لجبهة المقاومة في فلسطين وغزة ولبنان في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة.

وفي المراسم التي جرت في طهران ، القى القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي كلمة بالمناسبة.تشييع

تشييع

تشييع

تشييع

تشييع

تشييع