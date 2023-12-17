ماذا يجري الآن فی حي الشجاعیة بغزة؟!

العالم - فلسطين

وأفادت، بقيام الاحتلال بدفن عشرات النازحين والجرحى وهم أحياء في باحات مستشفى كمال عدوان، وذلك بعد دهس خيامهم بالجرافات.

وطلب بعض مؤسسات دولية لبدء تحقيق فوري بخصوص دفن المرضى والنازحين في مستشفى كمال عدوان وهم أحياء.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، استهدف قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب مدينة خان يونس، ومناطق بني سهيلا ومعن والمحطة والنصيرات والمغازي والمغراقة والمفتي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ "المناطق الشمالية من قطاع غزة استهدفت بغارات عنيفة استخدم خلالها الاحتلال القنابل الفوسفورية".

كما ارتقى عدد من الشهداء وجرح آخرين، في قصف الاحتلال لعدة منازل بمدينة رفح جنوب القطاع.