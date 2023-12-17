طفلة من غزة توجه رسالة عبر كاميرا العالم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة إسراء البحيصي أن التركيز الإسرئيلي الكبير كان على القصف المدفعي، مبينة أنه وطوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح تركز القصف المدفعي على شرق المنطقة الوسطى وشرق عن يونس بشكل كثيف جدا، ومن تلك المناطق شرق رفحاء والشجاعية والمغازي والبريج، حيث تركز القصف المدفعي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك مجزرة ارتكبت في جباليا بالإضافة إلى مجزرة صباح اليوم، حيث سقط 11 شهيدا من عائلتة خلة في جباليا، في قصف لمنزل مكتظ بالسكان، هذا بالإضافة إلى 5 شهداء في خان يونس، وكذلك عدد من الشهداء في دير البلح من خلال استهداف منازل، حيث بقي مواطنون تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن الاحتلال قام باعتقال 90 مواطنا فلسطينياً من داخل مستشفى كمال عدوان من كل الشرائح.

وأضافت أن الاحتلال قصف بشكل عنيف جدا شمال خان يونس، حتى أن إحدى قذائف الدبابات سقطت في مستشفى ناصر ولم تنفجر، وشكلت حالة من الرعب بين النازحين والمرضى في تلك المنطقة، إذ تحاول الطواقم المختصة التعامل هذه القذيفة تحسبا من انفجارها وإحداث كارثة في مستشفى ناصر.

وخلال التغطية استضافت مراسلتنا الطفلة هيا فرج السمانة التي وجهت رسالة عبر شاشة العالم، وقالت: اعتقل ولدي واثنين من عمامي عند حاجز صلاح الدين، كنا ماشين وكانوا يصرخون بنا.. كان أبي ماسكا بيدي فيما كانوا يقولون فلتكن مسافة متر بين كل شخص.. كان أبي بجانبي وماسكا يدي.. لكنهم سحبوه من يدي.. منذ 30 يوما ولم أرى والدي.. نفسي أراه ثانية واحدة.. إشتقت له كثيرا.. أنا خائفة بشأنه.

وطالبت هيا بالقول: "أريد أن يرجعون لي أبي بسلامة.. ويعملوا هدنة حتى نعود إلى بيوتنا.. أهم شيء أن يرجع لي والدي.. أطالب الدول العربية والأجنبية أن تقف معنا ويعملوا هدنة.. يكفينا تعبنا."

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