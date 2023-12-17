استطلاع راي..51% من شباب أميركا في صف فلسطين او الاحتلال؟

العالم- فلسطين

حيث أظهر استطلاع للرأي بين الشباب في الولايات المتحدة حدوث تغير كبير في الدعم للكيان الإسرائيلي، وذلك بعد الدعم الكبير الذي حظيت به من الغرب في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، فإن الاستطلاع الذي أجراه باحثون من جامعة هارفارد وشركة هاريس بول لاستطلاعات الرأي، وتم إجراؤه الأسبوع الماضي، أظهر توجها جديداً بين جيل الشباب الأميركي، والذي يؤكد تآكل الدعم للكيان الإسرئيلي.

وأشارت إلى أنه وفقا للاستطلاع الجديد، فإن 51% من الشباب الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، يعتقدون أن حل الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" هو نهاية كيان "إسرائيل" وتسليمه إلى الفلسطينيين.

ولفتت يديعوت إلى أنه في استطلاع سابق أجري مباشرة بعد أحداث السابع من أكتوبر كان 26% فقط من الشباب يؤيدون هذا الموقف.

وأكد 32% من الشبان المشاركين في الاستطلاع أنهم يؤيدون "حل الدولتين"، بينما رأى 17% فقط أنه يجب مطالبة الدول العربية باستيعاب السكان الفلسطينيين، بخلاف الفئات العمرية الأخرى التي شملها الاستطلاع، والتي فضلت بوضوح حل الدولتين.

وتابع الاستطلاع، أنه عندما سئل المشاركون عن الطرف الذي يؤيدوه، أجاب نصف الشباب أنهم في صف حركة حماس.

وأكدت الأغلبية المطلقة من الشباب الأميركي (60%) أن عملية طوفان الاقصى التي نفذتها حركة حماس كانت مبررة، وأنها نتاج المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وأن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضدهم.

ولفتت يديعوت إلى أن نسبة أكبر 67% من الشباب تعتقد أن اليهود ظالمون.

وعلى خلفية التوترات في الجامعات وجلسة الاستماع في الكونجرس، قال 53% من الشباب المشارك في الاستطلاع إنه يجب السماح للطلاب بانتقاد الكيان الإسرائيلي دون عواقب.