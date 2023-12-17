كربلاء المقدسة تشهد مشاركة واسعة في الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية

العالم - مراسلون

المشهد الانتخابي في كربلاء المقدسة كسائره في بقية المحافظات العراقية الا ان مايميزه هذا المشهد هو كثرة المشاريع التي شهدتها المحافظة في جوانب عديدة وهو ما سيكون على اساسه اختيار الشخصيات القادرة على مواصلة مسيرة الاعمار في ظل مشاركة لاحزاب وشخصيات غير تقليدية وتشارك للمرة الاولى بهذا المارثون الانتخابي.

وقال محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي ان "المشهد الانتخابي واضح في كربلاء المقدسة الان كل الناس في كربلاء تعي بشكل واضح ماذا تريد الشعب الكربلائي شعب واقعي ووفي لمدينته ويعتبر الانجاز اليوم هو انجازه ومشروع اليوم هو مشروعه"

مفوضية الانتخابات هي الاخرى اعلنت اتمام اجراءاتها اللوجستية معلنة عن اعداد المحطات والناخبين الذين يحق لهم التصويت في يوم التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء، علي الحديدي، ان "الاقتراع العام هو العرس الانتخابي الاكبر يشارك بهذا العرس ما يقارب 600 الف ناخب على مستوى 1300 محطة اقتراع، مراكزنا وجهات البرمجيات تم تبسيطها لتسريع من تصويت الناخبين ونشهد اهمية وجود الكاميرات لم تشهدها الانتخابات السابقة"

صناديق الاقتراع لازالت هي الفيصل باختيار اعضاء مجالس المحافظات لاسيما بعد ايقاف لعملها قرابة الاربع سنوات فيما تصبو امال المواطنين الى شخصيات تسطيع ادارة دفة الاعمار والبناء وبمختلف المجالات.

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