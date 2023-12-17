هل تعتزم روسيا مهاجمة دول الناتو؟ بوتين يرد..

العالم- اوروبا

وقال بوتين إن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا هي محض هراء".

وأكد أن روسيا "لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلسي".

واضاف بوتين،ان الغرب يحاول تدمير روسيا وإخضاعها واستخدام مواردها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقال الرئيس الروسي في مقابلة صحفية أجراها مع قناة "روسيا 1"، إنه "في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت لدي فكرة ساذجة بأن العالم كله يفهم أن روسيا الاتحادية أصبحت مختلفة والأيديولوجية أصبحت مختلفة ولا توجد أسباب للمواجهة"، مشددًا على أن "الحقائق كانت مختلفة تمامًا".

وأضاف أن "ما يسمى العالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، وأنها أصبحت دولة مختلفة تمامًا، ولم يعد هناك أي اختلاف أيديولوجي، ما يعني أنه لا يوجد سبب للمواجهة".

الرئيس الروسي اعتبر أن "الغرب لا يحتاج إلى مثل هذه الدولة الكبيرة (روسيا) بالمعايير الأوروبية، ويعتقدون أنه، كما اقترح السياسي الأمريكي الشهير زبيغنيو بريجنسكي، سيكون من الأفضل تقسيمها إلى 5 أجزاء، يمكن إخضاعها بشكل منفصل من أجل استخدام مواردها".

وقال إن "الإجراءات السلبية تجاه روسيا كانت واضحة في سياسات الدول الغربية، على سبيل المثال، الدعم الواضح للانفصالية والإرهاب على أراضي بلدنا".

ومنذ فبراير/شباط 2022 تخوض روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وهي الحرب التي اصطفت فيها أمريكا ودول الناتو وأوروبا خلف كييف.

وتقول روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تهدف لـ"نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف".