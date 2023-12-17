جندي إسرائيلي يقتل امرأتين مسيحيتين داخل كنيسة

العالم - فلسطين

وقالت البطريركية الكاثوليكية في القدس في بيان إنه "ظهيرة يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب".

وأشار البيان إلى "استشهاد ناهدة وابنتها سمر رمياً بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات".

وذكرت البطريركية أنه "أصيب سبعة أشخاص آخرين بالرصاص أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير"، مؤكدةً أنه "لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار"، حيث "أطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا يوجد مقاومة".

وأوضحت البطريركية أنه "في وقت سابق من صباح نفس اليوم (السبت)، استهدف صاروخ أطلق من دبابة إسرائيلية دير راهبات الأم تريزا مرسلات المحبة الذي يأوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة".

ولفتت إلى أنه "تم تدمير خزان الوقود والمولد الكهرباء (وهو المصدر الوحيد للطاقة). ولحقت أضرار بالدير نتيجة الانفجار والحريق الهائل".