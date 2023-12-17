شاهد.. طهران تشييع رفات 110 شهيد من شهداء الحرب المفروضة

العالم - مراسلون

تشيع يليق بالشهداء الابطال، توابيت رفات الشهداء زينت بأعلام الجمهورية الإسلامية الايرانية، أمواج المعزين توافدت إلى جامعة طهران وسط العاصمة لتشارك في مراسم تشيع رفات 110 شهداء ارتقوا خلال الحرب التي فرضها نظام صدام البائد ضد ايران الإسلامية .

وقال الرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، انه "نسأل الله العلي القدير ان يثبت اقدامنا على طريق الدين".

من جانيه قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي "إن قوة الأمة الايرانية وتقدمها وأمنها وسلامها هي هداية الشهداء الحقيقية لهذا الشعب في وجهة الحرائق الهائلة التي أشعلها الاستكبار في هذه المنطقة، ولولا هذه الأجساد الطاهرة لما سمح عالم الكفر بحكم الإسلام والقرآن".

بالتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام الاف الايرانيين حضروا مراسم التشييع ليجددوا العهد مع من سبقهم على درب الشهادة.حملت المراسم صيحات هيهات منا الذلة في اشارة الى أن الضغوط لن تثني الشعب الإيراني عن مبدأ نصرة المستضعفين.

وقالت احدى المشاركات في مراسم التشييع"جئت إلى هنا حاملا علم فلسطين لأقول للعالم طالما كان هناك ظلم واضطهاد، فنحن الشعب الإيراني مستعدون للشهادة ودعم المظلومين".

بينما قال مشارك اخر"طريق الشهداء هو طريق الإنسانية وانتصار الحق على الباطل، وما دمنا احیاء سنسير على هذا الطريق "



كان و ما زال الإيرانيون حاضرين للدفاع بكل ما اوتوا من قوة عن بلدهم وتقديم انفسهم لتبقى راية ايران خفاقة شامخة لان طريق الشهادة مفتوح والدفاع عن الاسلام لا حدود له.



تشيع رفات 110 شهيدا من شهداء الحرب المفرضة على إيران

ايرانيون يشددون على تمسكهم بمبادئ نصرة المستضعفين

تاكيد الشعب الإيراني على الدفاع عن الإسلام والبلاد ضد الاستكبار

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