نتنياهو يكشف عن مفاوضات جديدة لاستعادة أسراه.. كيف ردت المقاومة؟

العالم - خاص العالم

بعد اكثر من شهرين من العدوان المتواصل على قطاع غزة وفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه المتمثل بالقضاء على المقاومة وتحرير كافة الأسرى الاسرائيليين المحتجزين لديها أعلن، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو عن مفاوضات جديدة لصفقة تبادل الأسرى بين الكيان وحركة المقاومة الاسلامية حماس. يأتي هذا الاعلان بينما يتصاعد الغضب الداخلي الاسرائيلي من حكومة الاحتلال على خلفية اخفاقها في تحرير الأسرى خاصة مع إعلان جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من اسراه عن طريق الخطأ.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ان "نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف، نحن نخوض المفاوضات بالدم والنار ولا نرغب بالكشف عن الكثير من التفاصيل".

وفي هذا السياق التقى مسؤولون إسرائيليون بنظرائهم القطريين في النرويج، سعياً لإحياء المحادثات حول صفقة تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، حسبما نقلت وسائل اعلام اسرائيلية.

في المقابل اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان عقد اي مفاوضات لتحرير الأسرى الصهانية مرهون بوقف كامل للعدوان.وقالت حماس، إنها أبلغت الوسطاء بموقفها الرافض لفتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، دون توقف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني.

و قال القيادي في حركة حماس اسامة حمدان إن العدو الاسرائيلي فشل في تحقيق اي انجاز عسكري أو سياسي من خلال عدوانه المستمر على غزة مؤكدا انه لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان على غزة

حيث اكد القيادي في حركة حماس انه "اذا اراد هذا العدو ان يستعيد جنوده الاسرى لدى المقاومة احياء فان ذلك لن يتم ولن يتحقق الا بعد توقف كامل للعدوان ثم عبر صفقة تفاوض وفق شروط المقاومة"

وفي هذا الاطار تجمع المئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ، أمام مبنى وزارة الحرب الإسرائيلية، مطالبين بسرعة الإفراج عن أبنائهم