بالفيديو.. الاحتلال يعلن مخيم نور شمس في طولكرم منطقة عسكرية

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وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية الى ستة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مrاومين وجنود الاحتلال داخل مخيم نور شمس، حيث قصفه طيران الاحتلال المسير للمرة الثانية، ما ادى الى ارتقى الشهيدين، نتيجة اصابتهما في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركوا ينزفون وسقوط عدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول إلى المخيم وتعرقل عملها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل في المخيم ووقعت فيه انفجارات عدة بالتزامن مع اقتحامه. بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.

وفي السياق، قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب مداخل المخيم، ونشر جيش الاحتلال قناصة في مواقع ونقاط مرتفعة ومطلة عليه.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم. وفي المقابل أعلنت كتيبة طولكرم أنها استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين بالعبوات الناسفة في حي المنشية. وتوعدت الاحتلال بمفاجآت لا يتوقعها الأيام القليلة القادمة، داعية إلى إشعال كافة نقاط التماس. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وفي مدينة جنين أعلن عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة قصف لطائرة مسيرة اسرائيلية لعدد من الشبان الفلسطينيين قبل عدة أيام. واستشهد آخر خلال مواجهات في بلدة دير عمار في رام الله. وشهيد آخر في مواجهات في بيت أمر شمالي مدينة الخليل. أما الشهيد السادس فقد سقط برصاص الاحتلال اثناء محاولته عبور جدار الفصل العنصري بالقرب من قرية دير الغصون في طولكرم.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة منذ السابع من أكتوبر الى مئتين وأربعة وتسعين شهيدا. ارتقى بعضهم برصاص المستوطنين الاسرائيليين.

