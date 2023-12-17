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كاميرا العالم ترصد عمليات المقاومة والإعتداءات الاسرائيلية بالجنوب اللبناني

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب لبنان أن المقاومة الإسلامية استهدفت دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف المقاومة لقوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

ولفت مراسلنا بقيام المقاومة برصد 4 جنود صهاينة في نقطة ‏تموضع شرق سعسع كما استهدفت تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر، وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة ‏مباشرة.

وأوضح مراسلنا ان الاحتلال واصل قصف البلدات اللبنانية في الجنوب باالطيران والمدفعية حيث اطلق الاحتلال صاروخاً باتجاه محيط خزان المياه في بلدة الطيبة في جنوب لبنان وايضا شن غارة على منطقة الحافور بين يارون ومارون الراس تبعها اطلاق عدد من قذائف المدفعية على نفس المكان كما قصفت المدفعية الاسرائيلية وادي حامول واللبونة في محيط بلدة الناقورة. كما استهدف العدو جبل الباط بين بلدتي عيترون ومارون الراس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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