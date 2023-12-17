شاهد/ قيادي يمني يسلب نوم المحتلين على دراجة نارية!

العالم- اليمن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع قبل إلقاء بيان تبني عملية استهداف سفينتين اسرائيليتين في البحر الاحمر.

وظهر سريع وهو يتجه إلى ميدان السعبين على متن دراجة نارية لإلقاء البيان.

وأصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، بياناً عاجلاً بشأن أحدث الهجمات ضد سفينتي حاويات في البحر الأحمر دعماً لفلسطين، وقال إنه تم استهداف سفينتي الحاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و” MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم3) المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، لرفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وفي السياق كشف قيادي في حكومة صنعاء معلومات جديدة حول وصول العميد يحيى سريع إلى ميدان السبعين على متن دراجة نارية.

وكتب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، العيمد عبدالله بن عامر، عبر حسابه على موقع "إكس": عند وصول الأخ المتحدث باسم القوات المسلحة الى ميدان السبعين ومع تزاحم الحشود كان لابد من وسيلة للوصول الى المنصة، فكان سائق الدراجة النارية مبادراً وله كل الشكر.

وأضاف بن عامر: وقد حاول الاخوة لاحقاً البحث عنه لدفع الاجرة.

واليوم الأحد قام المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بتكريم صاحب الدراجة الناريه في لفتة كريمة ومنحه درع دائرة التوجيه المعنوي على موقفه ومبادرته بايصاله لإلقاء البيان العسكري نظراً للزحام الشديد وعدم القدرة على الوصول بالسيارة الى المكان الخاص بالقاء برنامج الفعالية



