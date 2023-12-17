وزير صهیونی یهدد حزب الله بهذه العبارات!

العالم - فلسطين

وقال يوآف غالانت إنه "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً فسنصعد خمسة والأمر متروك لهم" بحسب تعبيره.

يذكر أنه أعلن حزب الله اليوم الأحد، استهدافه ‏تموضعات لجنود الاحتلال في شرق سعسع وحرش عداثر وجل العلام، مشيرة إلى تحقيق إصابات ‏مؤكدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للاحتلال، وقوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع حانيتا‎، وأكدت إصابة الموقعين إصابة مباشرة.

وتأتي استهدافات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية.