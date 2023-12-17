الاحتلال: نرد الواحد بـ5 أضعاف..وحزب الله :لم نذقكم بعد كل بأسنا!

العالم_لبنان

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: إنه "إذا رفع "حزب الله" اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف".

وقال غالانت،"لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”، متابعا:"سنعيد المستوطنات في الشمال إلى ما كانت عليه إما عبر اتفاق أو بالقوة"، حسب وكالة "معاريف" الإسرائيلية.

رعد: نحن أهل الميدان ولم نذق العدو بعد كلَ بأسنا

في المقابل شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "نحن أهل الميدان وأهل البأس الشديد ولم نذق العدو بعد كل بأسنا، ومن يتوهم أنه يستطيع أن ينتهز هذا التوحش الصهيوني ليحيك مؤامرة بالسياسة أو عبر مؤسسات دولية أو ما شاكل ذلك فاليخيط بغير هذه المسلة".

كلام النائب رعد جاء خلال الحفل التأبيني للشهيد على طريق القدس علي ادريس سلمان، والذي أقيم في حسينية بلدة عرمتى الجنوبية و قال:"نحن نرى جنون العدو الصهيوني الذي يمارس في غزة أن نحذر ونتيقظ ونبادر انتصاراً لمظلومية أهل غزة ودفاعاً عن سيادتنا وإثارة انتباه العدو أن هناك خطوطاً حمر يجب ان يلتزم بها".

ولفت رعد إلى "أننا ندفع ثمن هذا الموقف من تضحيات وشهداء لكن ما ندفعه هو أقل بكثير جداً مما لو سُمح للعدو من أن يتمادى في جنونه ضد لبنان، ونحن ندافع عن كل لبنان ونحمي السيادة الوطنية والامن الوطني".

وتابع قائلا "نحن ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين من أجل أن يحيد شعبنا عن منطقة من مناطقنا في الجنوب".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لفت إلى أنه "من حقنا أن نمارس حق الدفاع عن وطننا ونحن نُشخص طريقة الدفاع وكل ما يحلم به العدو هو أضغاث أحلام لن نستدرج لبحث في تفاصيل أوهامه وغطرساته".

وأكد رعد "نحن نعرف ماذا نريد ونعرف أن هذا العدو قد غرق في وحل غزة ولن تستنقظه كل دول العالم هو نجح في التدمير، لكن لن ينجح في تحقيق انتصار على الإطلاق وسيخرج منكوس الرأس من عدوانه".

وقال: "نحن لا نستعجل الأمور لكن نقدم رؤيتنا ونرى أن الصهيونية تمثل خطراً بشعاً إجرامياً متوحشا يهدد أمن واستقرار المجتمعات والدول والشعوب على الاطلاق، ونحن نقدم للعالم رؤيتنا من أجل حفظ الأمن والإستقرار في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل دول العالم ليلتزم العالم بمؤسساته الدولية، لكن غير المنحازة للدول الإستكبارية ليلتزم العالم بمعيار واحد مكيال الحق والعدل والمساوات".