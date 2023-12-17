فيديو خاص: السبب وراء ارتفاع عدد الشهداء اليوم في القطاع

واضاف ان الاحتلال قام بتدمير اجزاء من مستشفى كمال عدوان فوق رؤوس المرضى والنازحين والمصابين والاطباء، مشيرا الى المطالبة بتحقيق دولي في هذه الجريمة.

واشار الى ان الاحتلال انسحب من مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مشيرا الى ان الاحتلال قام بعد انسحابه باطلاق رشقات مكثفة من الرصاص على الاجزاء المتبقية من المستشفى والتي يقيم فيها الكادر الطبي وبهدف اعادة تشغيل الاجزاء التي يمكن تشغيلها للاستفادة منها لاغراض علاجية وطبية، ما ادى الى اخلاءه من قبل الاطباء والممرضين.

وتابع ان المستشفى المعمداني يعمل الان بطاقة 5 بالمئة فقط بعد ان تم هدمه وقصفه من قبل الاحتلال، الذي هدد طاقم المستشفى وطالبهم بالاخلاء لكن هناك اصرارا من قبل الطاقم الطبي للمستشفى على الصمود واستمرار عمل الاقسام التي يمكن ان تقدم خدمات طبية للمرضى والمصابين.

واضح ان وزيارة الصحة اعادت بشق الانفس 40 سريرا في اقسام العناية المركزة الى العمل في مستشفى الشفاء، وقد لجأت الناس اليها بعد انسحاب الاحتلال من المستشفى.

وقال: اليوم قد وصل 50 شهيدا الى مستشفى الشفاء جراء القصف العنيف والمتجدد للاحتلال على القطاع واطلاقه الرصاص على الناس التي تحاول العودة الى منازلها في احياء الصبرا والزيتون والرضوان والشجاعية.

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