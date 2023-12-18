تفاصيل جديدة بفضيحة قتل جيش الاحتلال لجنوده في غزة

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جيش الاحتلال اعترف بقتله لجنوده رغم أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء ويتكلمون العبرية.

قتل الجنود كشف عن نقطة مهمة وهي أن جيش الاحتلال ظن جنوده فلسطينيين، ما يعني أنه لم يتردد لحظة في قتلهم.

هذه الوقائع تؤكد حقيقة أن جيش الاحتلال لا يحترم القوانين الإنسانية والدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحروب.

ما حصل مع جنود الاحتلال ومعاني قتله لجنوده على أساس أنهم فلسطينيون وضع قادة الاحتلال في موضف حرج للغاية.

المذيعة البريطانية سانجيتا ميسكا أحرجت المتحدث بإسم جيش الاحتلال إيلون ليفي حول ما حصل مع الجنود.. والاخير يتهرب من الإجابة.

النشطاء العرب على مواقع التواصل تناولوا وضع جنود الاحتلال القتلى.

"علي الهوادي" كتب هنا. لمن يدعي الإنسانية في الشرق والغرب. إذا كان جيش الاحتلال قتل ثلاثة جنود محتجزين في غزة كانوا عراة ورافعين رايات بيضاء، وهذا محرم في قوانين إنسانيتكم.

فما بالكم بكم فلسطيني مدني تم إعدامه بهذه الطريقة؟ أليس هذا دليلا دامغا وكافيا على ان هذا الجيش يرتكب جرائم ضد الإنسانية بدون مبرر؟

"عبدالله الجايشي" علق ايضا. قتل جنود وثلاثة محتجزين في الشجاعية بنيران صديقة في تخبط وارتباك وسقوط مدوي لسمعة جيش الصهاينة الذي فَقَدَ سمعَتَه ومكانَتَه وهيبَتَه والأهم قوة ردعه.. وسقط أخلاقياً بأنه الجيش الأكثر وحشية بارتكاب مجازر وجرائم حرب بالعشرات في غزة.

أما "اسامة شاهين" فعلق. التوحُّش الصهيوني ليس له حدود، جيش الاحتلال يقتل ثلاثة عزَّل رافعي أيديهم وراية استسلام بيضاء! ثم اتضح أنهم جنود صهاينة، وحشيتهم تقتلهم والآخرين.

البحر الأحمر ساحة حرب جديدة.. هذا ما يدور في كواليس السياسة الدولية مع الإعلان عن تحالف دولي جديد في المنطقة. الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف عربي دولي ضد اليمنيين من أجل إيقاف هجماتهم على أهداف إسرائيلية.

هذه الخطوة تأتي بعد إعلان القوات اليمنية منع أي سفينة متجهة إلى كيان الاحتلال من المرور في مياه البحر الأحمر. الناشطون اعتبروا أن ما تقوم به واشنطن سيؤدي إلى تعزيز الصراعات بهدف حماية الاحتلال من صواريخ وهجمات اليمنيين.

حول هذا الموضوع نستعرض بعض التعليقات ونبدأ مع " ابو شاجع" الذي كتب. هذا التحالف قائم منذ تسعة اعوام.. ايش الجديد عدا ان هناك دول عربية لن تستطيع المشاركة مرة اخرى.. فقد تعلمت من الدروس السابقة

حساب "يمني اصيل" كتب. رغم التهديدات الأمريكية والغربية والحديث عن تحالف دولي ضد اليمن، الآن ضربات تستهدف عدة سفن أجنبية كانت في طريقها إلى الكيان الصهيوني في باب المندب من البحر الأحمر اليماني.

إلى هذا التعليق من "وفاء القناوي" وفيه. هل ستشارك دول عربية فى هذا التحالف؟ تلك الدول لم تتفق للضغط على اسرائيل لوقف مجازرها هل ستتفق للدفاع عنها وعن مصالحها؟ الايام القادمة سوف تجيب عن هذا التساؤل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...