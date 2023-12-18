العراق والهجمات على القواعد الامريكية

العالم – باختصار

هذه الضربات اتسعت بوتيره متسارعة منذ شن الكيان حربه العدوانية على غزة في سبعة اكتوبر بعد طوفان الاقصى.

هجمات المقاومة الاسلامية بالعراق شملت منذ ذلك التاريخ قواعد امريكية بسوريا ايضا ردا على الكيان وحماته.



المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر عدد الهجمات ربما تجاوزت الـ90 هجوما في الواقع.

رايدر.. الاسبوع الماضي وحده تعرضت قواعدنا لـ 13 هجوما بالصواريخ والمسيرات.. 10 بالعراق و3 بسوريا.

في العراق تتلقى قاعدة عين الاسد حيث يتمركز 2500 جندي امريكي.. الحصة الاكبر من ضربات المقاومة العراقية.

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