استشهاد اثنين من عناصر حزب الله بنيران قوات الاحتلال على الحدود جنوبي لبنان

العالم-لبنان

وقال في بيان صادر عن الإعلام الحربي التابع للحزب الله: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

كما أعلن أيضا أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من يوم الاحد، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقعين "إسرائيليين" عند المنطقة الحدودية، فيما جددت قوات الاحتلال استهدافها لعدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.