ترامب: الوضع في الشرق الأوسط خرج عن السيطرة بسبب الأخطاء الأمريكية

العالم-الامریکیتان

وقال ترامب: "سمحت الولايات المتحدة للشرق الأوسط بالخروج تماما عن السيطرة. تحدث حاليا أشياء سيئة حقا، يمكن أن تحدث الكارثة إذا لم نبدأ العمل بالقوة والدقة".

في رأيه، ينطبق هذا أيضا على الصراع في أوكرانيا، و"ربما إلى حد أكبر."

وفي وقت سابق، أشارت نتائج استطلاع جديد إلى أن عدد الأمريكيين الواثقين بقدرة الرئيس السابق دونالد ترامب على تسوية النزاع في قطاع غزة، يتجاوز عدد الواثقين بقدرة الرئيس جو بايدن على ذلك.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "Wall Street Journal"، فإن 44% من الناخبين الأمريكيين يرون أن ترامب سيتمكن من تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يثق 32% منهم بأن جو بايدن سينجح في ذلك.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و4 ديسمبر الجاري بمشاركة 1500 ناخب.