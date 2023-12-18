مئات الشهداء جلهم من الاطفال والنساء بغارات للاحتلال على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قالت مصادر صحية صباح اليوم، إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، الى جانب 20 مصابا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، تقتحم مدينة نابلس

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، اسفرت عن اصابة شاب بالرصاص.

ونقل مراسل (وفا)، ان قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية، حيث تم تدمير مكتبة الاتحاد في شارع فلسطين وسط نابلس.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات اضافية من حاجز دير شرف.

وحلق في سماء نابلس طيران الاستطلاع الإسرائيلي خلال المواجهات، التي أسفرت عن اصابة شاب بالرصاص، بحسب مصادر صحية.

الى ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز اسعاف وسيطرت عليه وحولته الى نقطة مراقبة عسكرية.

قوات الاحتلال تداهم اذنا وتعتقل ثلاثة مواطنين

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عددا من الأحياء فيها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن ابراهيم أبو اسعد واعتقلت نجله الشاب عبد الرحيم، بعد عملية تفتيش لمنزل العائلة، ومنازل اشقائه، تخللها عملية تخريب واسع لمنازل العائلة، إلى جانب منزل شقيقه وسام المطلوب لقوات الاحتلال الذي ألحقت بداخله أضرارا مادية.

كما وداهمت منزل الشاب محمد عبد المجيد طميزي، وتعمدت الحاق أضرارا مادية خلال عملية التفتيش في المنزل ومحيطه، واعتقلت الشابان مراد عبد المجيد طميزي، واسحاق أبو اسعد .

وداهمت قوات الاحتلال أأحياء أخرى من البلدة، من بينها: منطقة واد عزيز، وبئر جابر، وحارة أبو جحيشه.

الاحتلال يقتحم بلدتي عبوين وبيت لقيا وتعتقل مواطنا

وفجر اليوم الاثنين ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي عبوين وبيت لقيا، شمال وغرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدتين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشاب يوسف بدر، من بيت لقيا.