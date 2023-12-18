مجزرة جديدة في جباليا، ومراسل العالم يزور موقع المجزرة +فيديو

العالم - مراسلون

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في جباليا. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 90 شخصا استشهدوا جراء الغارات، بينهم نساء وأطفال، الى جانب عدد كبير من المفقودين.

وقال مراسل قناة العالم "إسلام بدر" الذي زار موقع المجزرة إن المجزرة كانت بحق عائلتي الأبرش وعلوان حيث دمر ثلاث منازل تعود لهذه العوائل.

وأضاف، أن حتى اللحظة وصل إلى مركز جباليا الطبي جثمان 30 شهيدا وعددا كبيرا من المصابين.



وأشار مراسلنا إلى أن عملية نقل الجرحى والشهداء إلى المستشفى تتم عبر السيارات الخاصة لعدم توفر سيارات الإسعاف الكافية لنقل هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى.



وأوضح مراسلنا أن هناك قرابة مئة شخص ما زالوا تحت الأنقاض وأن عدد الجرحى والشهداء أخذ في التزايد.



ورصدت كاميرا العالم غرفة استقبال المرضى في مركز جباليا الطبي حيث تعد مساحتها ضيقة بالنسبة لاستقبال ضحايا مجزرة الاحتلال الجديد في المخيم.

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