امريكا تعلن إطلاق قوة حماية بحرية موسعة في البحر الأحمر

العالم-الاميركيتان

وذكرت الصحيفة، في تقريرلها، أنه من المقرر أن يعلن وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن عن القوة، التي تحمل اسم مؤقتا "عملية حارس الرخاء"، عندما يزور الشرق الأوسط.

وادعت الصحيفة، ان قوة الحماية الأكبر حجمًا مصممة لتوفير الطمأنينة لشركات الشحن التجارية بأن هجمات اليمنيين سيتم إيقافها، وأن البحر سيظل آمنًا للشحن التجاري.

وخلال الأيام الأخيرة، أوقفت خمس شركات شحن كبرى سفنها عن استخدام البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي شنها القوات اليمنية احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة.

وكانت شركة OOCL، ومقرها هونج كونج، هي الأحدث التي أعلنت عن التعليق، لتنضم إلى شركة CMA CGM الفرنسية، وشركة Maersk الدنماركية، وشركة Hapag-Lloyd الألمانية، وشركة Mediterranean Shipping Co الإيطالية السويسرية، وهي أكبر شركة شحن في العالم.

وتسيطر شركة ميرسك على 14.8% من سوق حاويات الشحن العالمية، والقرارات، في حالة استمرارها، تمثل في مجملها ضربة قاضية للاقتصاد المصري وتكاليف النقل العالمية. جلبت قناة السويس لمصر 9.5 مليار دولار في 2022-2023.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إعادة توجيه 55 سفينة حول رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول بأسبوعين من تلك التي تمر عبر مضيق باب المندب جنوب قناة السويس.

وأبلغت أكثر من 20 سفينة عن حوادث في الأشهر الماضية، كثير منها حول باب المندب الضيق الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا.

هذا واكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الملك العجري قبل أيام انه لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان "لإسرائيل".

وقال العجري انه ما من سبيل لمنع توسع التصعيد إلا بالدفع نحو وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وشدد على ان السبيل الوحيد لعودة الهدوء في البحر الأحمر مرتبط بعودة الهدوء إلى غزة.