العراق..السوداني يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أدلى بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، واطلع على سير العملية الانتخابية في المركز الانتخابي بمدرسة الوطن بالعاصمة بغداد".

وقال رئيس الوزراء العراقي في تصريح صحفي : "نشكر وسائل الإعلام التي رافقت العملية الانتخابية"، لافتا إلى أن "الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم".

وأضاف أن "مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة وستكون مساندة للحكومة في برنامجها"، داعيا إلى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات ونشيد بدور الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا استثنائية خلال الانتخابات".

وأكد أن "المفوضية العليا المستقلة بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل متطلبات العملية الانتخابية"، مبينا أن "الحكومة أكملت جميع المتطلبات الخاصة بالعملية الانتخابية".