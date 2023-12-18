مراسل العالم: أكثر من مليون فلسطيني محاصر بين خان يونس ومصر والسبب..

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة "أحمد سهمود" إن طائرات الاحتلال قصفت قسم الولادة في مستشفى ناصر في خان يونس، استشهدت على إثره الطفلة دنيا أبو محسن المصابة من قصف إسرائيلي سابق، تسبب لبتر في القدمين، مشيرا إلى أن الشهيدة الطفلة دنيا كانت ترقد في قسم الولادة لمستشفى ناصر لعدم توفر الأسرة نظرا للإكتضاض الجرحى.

الطفلة دنيا

استشهاد العشرات في خان يونس

وأضاف، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي في شارع خمسة ومنطقة بني سهيلة ومنطقة معن ومنطقة الكتيبة في خان يونس ما ادى إلى إستشهاد العشرات، كما قام باستهداف عدد من المنازل في حي الجنينية.



مليون فلسطيني يتواجدون في قطعة صغيرة بين خان يونس ومصر

وأوضح مراسلنا أن حي الجنينة تشهد وضعا مأساويا نظرا للاكتضاض السكاني حيث يتواجد فيها أكثر من مليون فلسطيني، وهي قطعة صغيرة ومحصورة بين محافظة خان يونس وبين مصر، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات من التهجير القسري من هذا الحي إلى مصر.

مستشفى كمال عدوان بعد المجزرة الإسرائيلية االبشعة فيه يخرج عن الخدمة

وأشار مراسلنا إلى أن مستشفى كمال عدوان شهد مجزرة إسرائيلية بشعة حيث دفن جنود الاحتلال قبل انسحابهم منه المرضى والمصابين وهم أحياء في ساحة المستشفى، وكذلك خلفوا دمارا هائلا، ما تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، ملفتا إلى أن هناك مطالبات محلية من أجل تحقيق دولي بحق هذه الجريمة النكراء بحق الشعب الفلسطيني.

صعوبة في إدخال المساعدات إلى المحافظة الوسطى



وقال مراسلنا إن المحافظة الوسطى (دير البلح) تشهد واقعا معيشيا صعبا، حيث الأسواق أصبحت فارغة من المواد الغذائية، بعد أن تدمر الاقتصاد بفعل العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في إدخال المساعدات إلى المحافظة، وأن المساعدات تصل فقط إلى محافظة رفح وأنها شحيحة جدا ولا تلبي احتياجات محافظة رفح نفسها.



المقاومة تكبد الاحتلال خسائر حقيقة في غزة



قال مراسل العالم، إن الوسائل الإعلام العبرية أعلنت عن مقتل أربعة جنود صهاينة خلال العمليات الدائرة في قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا إلى 126 ضابطا إسرائيليا، وإن الجنود الأربعة من بينهم ضباط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي.



وأضاف، أن حي الشجاعية يشهد اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة وجنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت المقاومة عددا كبيرا من جرافات ودبابات كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن خسائر الاحتلال في قطاع غزة ترفع من وتيرة الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو.