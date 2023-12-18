83% من منشورات الإنترنت اختصت بالعدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأزضح التحليل، إن 83% من المنشورات على الإنترنت المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على غزة هي ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وان 9% فقط لصالح هذا الكيان المعتدى.

وفي المواقع الإخبارية الكبرى مقابل كل تقرير إيجابي تجاه كيان الاحتلال هناك 3 تقارير تقدم هذا الكيان اللقيط بشكل سلبي، حسب التحليل، فمن أصل 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد "إسرائيل" و8% لصالحها.

ومع استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة، تزداد الانتقادات على مختلف المستويات للعدوان ضد القطاع، خاصة أنها أدت لاستشهاد الآلاف وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما اجتاحت المظاهرات مختلف مدن العالم منددة بالمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال دون مراعاة لمستشفيات أو مدارس ودون تمييز بين مدنيين ومسلحين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 19 ألف شهيد وأكثر من 51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.