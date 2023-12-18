ايران...حدوث خلل في بعض محطات الوقود

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ومن أجل حل هذه المشكلة، ومع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث هجوم سيبراني، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وزارة النفط.

هذا واعلن مساعد وزير النفط محسن خجسته بور ان محطات الوقود ستعود إلى طبيعتها تدريجياً اليوم نافيا وجود اي خطوة لرفع اسعار الوقود.

واوضح ان 60% من المحطات واجهت تحدي قراءة بطاقات الوقود، ونحن نقوم بالتزود بالوقود تدريجيًا دون اتصال بالإنترنت.

ولفت الى تشكيل لجنة الازمات في كافة المناطق واضاف : سيتم تفعيل الأماكن التي بها أكبر عدد من المراجع اولا، حتى تعود عملية تزويد الوقود الى حالتها الطبيعية.

من جانبه أكد المتحدث باسم رابطة أصحاب محطات الوقود في إيران أن تعطل الخدمات في محطات الوقود ناجم عن عطل فني.

وقال رضا نواز إن هناك عطل في عرض مادتي البنزين والديزل في بعض محطات طهران وباقي المحافظات الأخرى.

وأضاف: إن جميع المختصين يعملون على اصلاح الأمر ويحاولون حل هذه المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: لا يوجد نقص في مادتي البنزين والديزل، كما أن رفع الأسعار ليس على جدول الأعمال، وهذا الخلل ناجم عن عطل فني.

وفي وقت لاحق زعمت مجموعة القرصنة الإسرائيلية "بريداتوري سبارو" انها نفذت هجوما سيبرانيا على نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني ما ادى لتعطيل الكثير من مضخات الوقود.