'العصفور المفترس' تعلن تنفيذ هجوم على محطات الوقود في ايران!

العالم- الاحتلال

هذا واعلن نائب وزير النفط الايراني جليل سالاري انه بسبب وقوع هجوم سيبراني على نظام تزويد الوقود، فقد حصل خلل في هذا المجال، ولكن ستعود جميع محطات الوقود تدريجياً إلى عملها الطبيعي حتى نهاية اليوم.

وقال سالاري، في تصريح له اليوم الاثنين عن الهجوم السيبراني الذي استهدف نظام التزود بالوقود في محطات إمداد الوقود في البلاد: حاليًا، تشير التقديرات إلى أن حوالي 60٪ من المحطات في البلاد تواجه مشاكل بشان قضية العمل وفق نظام بطاقة الوقود.

وذكر أن الفرق المتخصصة بدأت العمل في عموم البلاد لتفعيل المحطات، وأكد: أن حصة المواطنين من الوقود لا تزال قائمة.

وأضاف نائب وزير النفط: خلال الساعات الخمس او الست القادمة ستعود جميع محطات الوقود إلى حالتها الطبيعية، وزملاؤنا ينشطون في 37 منطقة توزيع وقود في البلاد، وسيتم حل المشكلة أولاً في المحطات التي لديها كان لها أكبر عدد من الزبائن، وفي الخطوة التالية سيتم تفعيل المحطات الوسيطة ثم المحطات ذات الزبائن الأقل.

وقال سالاري: خلال الساعة أو الساعتين المقبلتين، سيكون هناك تركيز كبير على الأماكن ذات العدد الاكبر من الزبائن.

وأكد: بنهاية اليوم ستعود جميع محطات الوقود تدريجياً إلى وضعها الطبيعي.

وبين نائب وزير النفط أنه سيتم تفعيل محطات التزود بالوقود بشكل تدريجي، وقال: بخبرة العامين الماضيين، نقوم بحل المشكلة، النظام حاليا متوقف عن العمل، ويجري العمل حسب السعر الحر للوقود.